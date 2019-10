Dieven breken werfcontainer open Jef Van Nooten

14 oktober 2019

In de Veldstraat in Balen hebben dieven een werfcontainer open gebroken. De daders roofden er allerlei gereedschappen uit. De diefstal werd maandag opgemerkt, maar is waarschijnlijk al in de loop van het weekend gebeurd.