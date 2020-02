Dierenverzorgers in spe ontwerpen speelgoed voor dieren van Pakawi Park: “Plezant om hen zo te zien spelen” Wouter Demuynck

12 februari 2020

19u01 19 Balen De zevendejaars dierenverzorging van Sint Jozef Geel hebben de verblijven van de dieren in Pakawi Park in Olmen (Balen) weer wat aangenamer gemaakt door voor hen allerlei speelgoed in elkaar te knutselen. Het project kadert in het eindwerk van de studenten.

Sint Jozef Geel en Pakawi Park slaan al enkele jaren de handen in elkaar voor het project. De studenten doen zo de nodige praktijkervaring op terwijl de dieren kunnen genieten van nieuw speelgoed. ‘Kooiverrijking’ is een belangrijk onderdeel van de leerstoof voor de leerlingen. Het is de bedoeling om het verblijf van de dieren zo interessant en afwisselend mogelijk te maken met allerlei objecten.

Houten haspel

Tjalina Anthonissen (19) knutselde voor de fossa (ook gekend als fretkat) van Pakawi Park een soort houten haspel in elkaar die met een ketting aan de boom hangt. “Fossa’s jagen in het wild vaak in de lucht en klimmen veel. Daarom heb ik iets ontworpen dat dat gedrag stimuleert. Met het kettingsysteem kunnen ze ook zelf de hoogte aanpassen. Samen met mijn ouders heb ik het op twee dagen in elkaar gestoken. Het is leuk om te zien dat de fossa er direct op reageerde.”

Houten dier met de geur van een geit

Bij de poema’s prijkt een creatie van Xander Robbe (20). Hij maakte een dier in hout na dat de geur van een geit nabootst. “Het is de bedoeling dat de poema het aanvalt, maar voorlopig doen ze het nog niet”, lacht hij. “We hebben zelf geiten thuis, dus heb ik het stro dat we thuis gebruiken in de zak gestopt die rond de houten constructie gebonden is.”

Céline Claessens (18) ontwierp dan weer een houten schommel met een autoband, touw en voederbakje voor de bonte vari’s. “In hun binnenverblijf hebben ze niet veel om mee te spelen. Daarom koos ik voor verschillende objecten waar ze zich mee kunnen amuseren. Ook voor andere aapjes kan dit van pas komen. Ik ben er anderhalve dag mee bezig geweest om het in elkaar te steken, maar kreeg gelukkig hulp van mijn zus en schoonbroer.”

Doodshoofd- en kapucijnaapjes

De doodshoofdaapjes mochten in hun binnenverblijf ook nieuw speelgoed verwelkomen. Jasper Sannen (18) bouwde voor hen een constructie zodat ze op een speelse manier aan eten geraken. “Als ze aan de buis draaien, vallen er meelwormen uit. Ze moeten dus een beetje werken voor hun eten”, aldus Jasper. “Ik heb de doodshoofdaapjes gekozen omdat het vrij nieuwsgierige dieren zijn. Je weet dat ze op zoiets zullen afkomen. Het is dan ook plezant om te zien dat ze ermee spelen.”

Ook de kapucijnapen kregen op een iets uitdagendere manier hun eten voorgeschoteld. “Ik heb in een grote plastic waterfles gaten gemaakt, zowel aan de zijkant als bovenaan”, legt leerling Set Sas (20) uit. “Het is eigenlijk de bedoeling dat hun eten eruit komt wanneer ze tegen de fles slaan, maar ze zitten vooral met hun handen erin (lacht).”