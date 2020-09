Derde editie van ‘Zonder zwerfvuil straat’-wedstrijd in nieuw jasje gestoken: winnende straat krijgt frietkot over de vloer Wouter Demuynck

30 september 2020

17u50 0 Balen Voor het derde jaar op rij organiseert intercommunale IOK de ‘Zonder zwerfvuil straat’-wedstrijd, al wordt die dit jaar in een nieuw jasje gestoken. Deelnemers kunnen immers enkel nog met hun straat meedoen in plaats van individueel. De hoofdprijs van de wedstrijd is een frietkot voor alle deelnemers uit de straat. De bewoners van de Broekstraat in Olmen (Balen) zijn de eersten die met hun straat deelnemen aan de campagne.

IOK Afvalbeheer organiseert al drie jaar een bewustmakingscampagne rond zwerfvuil en sluikstort, gekoppeld aan een wedstrijd. De bedoeling is telkens om mensen warm te maken de ‘zonder zwerfvuil straat’-affiche aan hun raam te hangen. Dat is ook dit jaar de bedoeling, al gooit IOK het voor deze editie enigszins over een andere boeg. Deelnemen kan voortaan niet meer individueel, maar enkel met jouw straat. Op die manier wil IOK nog meer interactie en respons bewerkstelligen.

Maatschappelijke beweging

“Handhaving is een noodzakelijk sluitstuk van elk actieplan om zwerfvuil en sluikstort terug te dringen. Maar het meest doeltreffende wapen tegen zwerfvuil is een brede maatschappelijke beweging”, zegt Johan Leysen (CD&V), voorzitter van IOK en tevens burgemeester van Balen.

“Uit enquêtes blijkt dat zwerfvuil en sluikstort bij de allergrootste ergernissen van de doorsnee Vlaming staat. Met onze affichecampagne kan elke Kempenaar het signaal geven dat hij zich stoort aan zwerfvuil. Hopelijk kunnen we veel straten motiveren om deel te nemen en duikt de affiche massaal op in het Kempense straatbeeld.”

De bewoners van de Broekstraat in Olmen (Balen) hebben de eer om als eerste straat deel te nemen aan de campagne. “Ik erger me vaak aan het zwerfvuil dat in onze bermen en grachten ligt. Vorig jaar maakte ik al zelf een ‘bermbordje’ met de affiche. Ik hoop dat met de enthousiaste deelname van de buren en de talrijke affiches tegen zwerfvuil in onze straat nu definitief verleden tijd is”, zegt buurtbewoner Stefaan Geuens.

Frietkot als hoofdprijs

Inwoners van de 29 Kempense gemeenten kunnen hun straat inschrijven via het e-loket op de website van IOK. Inschrijvingen dienen te gebeuren voor 15 november en de affiches moeten bij elk ingeschreven huis opgehangen blijven tot 31 januari 2021. Onaangekondigde controles zullen nagaan of de affiches overal nog hangen.

Een onschuldige hand trekt drie winnaars uit de deelnemende straten. De hoofdprijs is een frietkot voor alle deelnemers uit de straat. Wint de straat de tweede of de derde prijs, dan krijgt elke deelnemer een bon voor een frietje van een frituur uit de buurt.