Creatievelingen gezocht voor versieren van nutskasten Wouter Demuynck

16 juni 2020

18u34 0 Balen Het gemeentebestuur van Balen is op zoek naar lokale kunstenaars om een twintigtal nutskasten te versieren met verf of graffiti. De kunstenaars dienen zich voor 25 juni kandidaat te stellen en moeten ervoor zorgen dat ze de drie eerste weken van juli vrij zijn.

De cultuurdienst, dienst erfgoed en dienst toerisme willen met het project het straatbeeld in Balen opwaarderen. “We weten dat de nutskasten er zijn, maar eigenlijk vallen ze niet echt op. Verspreid doorheen de hele gemeente zijn de saaie grijze nutskasten terug te vinden. Ze bieden nochtans de perfecte kans om het straatbeeld op te fleuren”, klinkt het bij de gemeente.

De gemeente wil lokale kunstenaars de kans geven om hun creativiteit in de kijker te zetten op één van de nutskasten, met verf of graffiti. Zij kunnen zich aanmelden via het e-loket van de gemeente. De enige voorwaarde die geldt is dat je de eerste drie weken van juli beschikbaar bent voor de uitvoering van het project.