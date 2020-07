Chirokamp van ‘t Olmke wordt geschrapt wegens twee bijkomende besmettingen bij leiding Wouter Demuynck

24 juli 2020

18u02 3 Balen Het zomerkamp van Chiro ‘t Olmke uit Olmen (Balen) zal niet kunnen doorgaan. Vier leiders van de Chiro hadden positief getest op het coronavirus na de monitorencursus in Malle te hebben gevolgd, waarna de volledige leiding getest werd. Daaruit blijkt dat er nog twee bijkomende besmettingen zijn.

Het kamp van Chiro ‘t Olmke zou normaal gezien van 1 tot 9 augustus hebben plaatsgevonden in Munsterbilzen. Woensdag al hing het kamp echter aan een zijden draadje, toen bekend raakte dat vier leiders het coronavirus hadden opgelopen op de monitorencursus in Malle.

De Chiro besliste daarop om de volledige leidingsploeg te laten testen. Het grootste deel van de ploeg heeft de uitslag van die tests vrijdag ontvangen. De meesten bleken negatief, maar twee van de tests waren toch positief.

Zes leiders besmet

“Er zijn nu in totaal zes leiders van de 26 besmet met het virus, waardoor het voor ons onmogelijk wordt om het kamp op een veilige manier te organiseren. We gaan op zo’n korte tijd ook nooit 100 procent zeker zijn dat het virus echt niet aanwezig zal zijn op kamp en willen daarom absoluut geen risico’s nemen”, klinkt het bij de leidingsploeg van Chiro ‘t Olmke, dat de beslissing nam in samenspraak met burgemeester Johan Leysen (CD&V), het gemeentelijke crisisteam en Chirojeugd Vlaanderen.

“We hebben heel wat mogelijke scenario’s afgewogen, maar helaas bleek dit de beste oplossing te zijn. We zijn er allemaal het hart van in en begrijpen dat we heel wat kindjes enorm teleurstellen. In tussentijd gaan wij onze quarantaine allemaal heel strikt uitzitten en hopen we dat het virus zo snel mogelijk verleden tijd wordt.”