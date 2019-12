Celstraf voor kippenboer bij wie leverancier omkwam onder silo Jef Van Nooten

02 december 2019

16u47 0 Balen Kippenboer V.L. uit Balen heeft een gevangenisstraf van 6 maanden met uitstel gekregen voor een dodelijk arbeidsongeval op 28 juni 2017. De 60-jarige Eddy Himpens uit het West-Vlaamse Oudenburg kwam daarbij om het leven.

Het slachtoffer kwam op de fatale dag veevoeder leveren op het pluimveebedrijf aan de Lichtenboslaan in Olmen (Balen). Maar de silo die het slachtoffer vulde, was totaal niet stabiel. Normaal moet zo’n silo verankerd zijn. Deze silo stond met zijn poten op vier betonnen blokken die op hun beurt op een modderige en scheve ondergrond stonden. Toen een werknemer van het kippenbedrijf aan Eddy vertelde dat hij de verkeerde silo aan het vullen was, wilde hij de aanvoerbuis loskoppelen. De silo is daarbij omgevallen. De man overleefde het ongeval niet.

De eigenaar van het kippenbedrijf, V.L. uit Balen, is nu door de rechtbank schuldig bevonden aan het dodelijke arbeidsongeval. Hij wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden met uitstel en een effectieve geldboete van 6.000 euro.

Ook firma veroordeeld

Ook het transport- en veevoederbedrijf waarvoor slachtoffer Eddy Himpens werkte, wordt schuldig bevonden. Omdat de werknemer te weinig veiligheidsinstructies had gekregen. De firma is veroordeeld tot een boete van 30.000 euro, waarvan 6.000 euro effectief moet betaald worden. De zaakvoerders van het bedrijf worden vrijgesproken. “Als zaakvoerders kunnen ze onmogelijk bij alle klanten langs gaan om te kijken waar de gevaarlijke punten zijn. Daarom hebben ze de chauffeurs altijd op het hart gedrukt om niet te leveren als er zich een onveilige situatie voordoet, of minstens eerst met de zaakvoerders contact op te nemen”, pleitten hun advocaten tijdens het proces.

De nabestaanden van het slachtoffer krijgen een schadevergoeding van in totaal zo'n 80.000 euro.