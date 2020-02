Buurtbewoners willen dat sanering van oude stortplaats Echelpoel grondiger wordt aangepakt Wouter Demuynck

03 februari 2020

18u16 0 Balen Enkele buurtbewoners zijn niet te spreken over de manier waarop het gemeentebestuur de voormalige stortplaats aan Echelpoel in deelgemeente Olmen gaat laten saneren. De gemeente kiest ervoor om de grond te bedekken met waterdoorlatende folie en daarop een halve meter grond, maar volgens de buurtbewoners is dat slechts een doekje voor het bloeden.

Het terrein aan Echelpoel werd van 1962 tot 1980 gebruikt als stortplaats voor huishoudelijk afval. De gemeente kocht nog maar vrij recent het perceel van 7.000 vierkante meter over nadat de eigenaar was overleden. Uit bodemonderzoek van een studiebureau bleek nadien dat een sanering van de vervuilde grond noodzakelijk was. Het studiebureau stelde daarvoor drie methodes voor.

Bij de eerste methode wordt de grond gelijk gemaakt en nadien bedekt door een waterdoorlatende folie of geotextiel. Op de folie komt dan nog een halve meter aarde. Bij de tweede methode wordt de grond niet gelijk gemaakt, maar wordt de toplaag van de verontreiniging verwijderd en afgevoerd. Daarbovenop komt opnieuw folie, het terrein wordt met aarde aangevuld tot het oorspronkelijke niveau. De derde methode voorziet dan weer een volledig mogelijke ontgraving van het terrein, dat nadien weer wordt aangevuld.

Asbestplaten

De gemeente koos voor de eerste methode en dat zint de buurt niet. “De bodem van die stortplaats is enorm vervuild met zware metalen en PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen, red.). Die laatste zijn zeer kankerverwekkend”, zeggen buurtbewoners Annelies Guldentops en Rudi Convens en raadslid Koen Willekens (Open Vld Plus). “De stortplaats is ook vlakbij de Heiloop gelegen, via die waterloop komen die toxische stoffen dus ook in de voeding van dieren en vervolgens mensen. Volgens bewoners die hier opgroeiden werden er bovendien ook autowrakken, industrieel afval en asbestplaten gestort.”

Geen effect

De buurtbewoners vrezen dat de methode op lange termijn desastreuze gevolgen zal hebben. “Die toxiciteit gaat zich verspreiden en mensen gaan er ziek door worden. Dat zijn dan weer kosten voor de sociale zekerheid. Op lange termijn gaat dit ons meer geld kosten. Ze gaan nu de sanering aanpakken, dan moet het ook meteen grondig gebeuren. Enkel een folie erover gaat geen enkel effect hebben. Nu schuiven ze dit probleem door naar de volgende generaties.”

Ook het gebrek aan informatie is de buurtbewoners een doorn in het oog. “De buurt werd initieel niet geïnformeerd over de geplande werken. Van de gemeente-arbeiders zelf moesten we vernemen dat ze bezig waren met voorbereidingswerken. Pas eind december kregen de bewoners een brief met de werken die op het programma staan.”

Budget

Volgens schepen van Leefmilieu Zjeen Reynders (sp.a Balen 2025) was het budget de voornaamste reden om voor de eerste methode te kiezen. “Bij de eerste methode gaat het om zo’n 200.000 euro, bij de derde om ongeveer 2 miljoen euro. Aangezien er in Vlaanderen honderden van die stortplaatsen uit de jaren ‘60 zijn, zijn er vanuit OVAM geen subsidies hiervoor”, aldus Reynders.

“Ik had ook heel graag gehad dat al dat vuil daar zou verdwijnen, maar het is niet realistisch om dat op eigen kracht uit te voeren. We kunnen het wel betalen, maar dan zijn er een hoop andere dingen die je niet kan doen. Als OVAM ons garandeert dat deze oplossing voldoende is, is het logisch dat je als bestuur kiest voor de minst schadelijk oplossing wat het budget betreft.”

“Het geotextiel zal verhinderen dat planten die er nog inzitten nog naar boven komen en wortels naar beneden. De oevers van de waterlopen zullen worden aangeschuind zodat de folie ook op die schuine kant kan worden geplaatst. Dat brengt extra kosten met zich mee, maar volgens de aannemer zou de folie anders niet fatsoenlijk gelegd kunnen worden”, aldus Reynders, die meent dat de buurt voldoende geïnformeerd is.

“Een openbaar onderzoek was niet verplicht, maar we hebben uit eigen initiatief nog de buurt verwittigd door rond midden december een brief te versturen.”