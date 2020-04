Brug aan Nyrstar nog twee dagen afgesloten voor herstellingswerken Wouter Demuynck

28 april 2020

13u57 2 Balen De brug aan zinksmelterij Nyrstar in Wezel (Balen) zal vanaf woensdag 29 april om 7 uur tot donderdagavond 30 april hersteld worden. Tijdens die periode moeten ook fietsers omrijden, wat momenteel ook al het geval is voor gemotoriseerd verkeer.

De brug aan Nyrstar is sinds vrijdag 24 april afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer nadat een vrachtwagen ze beschadigde. Ze zal nu hersteld worden van 29 tot 30 april.

Tot het begin van de herstelling kunnen fietsers nog stapvoets passeren, maar tijdens de werken moeten ze omrijden via de kanaaldijk en de brug van Gelderhorsten.

Voetgangers kunnen tijdens de werken nog gebruik maken van de trap over de brug, mits de nodige voorzichtigheid. De omleiding voor het gemotoriseerd verkeer loopt tot donderdagavond via de Ring en het bedrijventerrein Kristalpark in Lommel.