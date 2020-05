Brandje door kortsluiting bij frituur ‘t Enneke Wouter Demuynck

22 mei 2020

16u12 0 Balen Bij frituur ‘t Enneke in Balen brak vrijdagnamiddag rond 13.50 uur een kleine brand uit.

Een kortsluiting aan de verlichting lag aan de basis van het brandje in de frituur op de 17de Esk. Licht Vliegwezenlaan. Het vuur kon nog voor de aankomst van de brandweer geblust worden, maar enkele brandweerlieden kropen nog op het dak om te controleren of er niets aan het smeulen was in de isolatiepanelen.

Op het moment van de brand was de frituur nog niet geopend. De schade bleef beperkt.