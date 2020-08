Bezoekers kunnen voor het eerst kennis maken met jonge fossa’s in Pakawi Park Wouter Demuynck

19 augustus 2020

16u02 12 Balen De vier jonge fossa’s die eind juni in dierenpark Pakawi Park in Olmen (Balen) geboren werden, mogen voor het eerst bezoek ontvangen. Bubbels van maximum vijf personen kunnen op bepaalde tijdstippen binnen een kijkje komen nemen.

Op 20 juni 2020 zagen de vier fossa’s het levenslicht in Pakawi Park. Een mijlpaal voor de dierentuin, want het was nog maar de eerste keer dat de dieren er geboren werden - buiten één jong dat vorig jaar werd opgegeten door de moeder. Het was meteen ook de eerste keer dat er in Pakawi Park dieren geboren werden in het kader van een kweekprogramma.

Niet op de ramen tikken

De fossa’s zijn intussen twee maanden oud en mogen dus stilaan leren wennen aan het publiek. “Per bubbel van maximum 5 personen mag er op bepaalde tijdstippen, die bepaald worden door de verzorgers, kortstondig binnen een kijkje genomen worden. Een nieuwe bubbel mag binnengaan als de vorige bubbel buiten is. We vragen aan de bezoekers om hier de rust te bewaren en zeker niet op de ramen te tikken en te fotograferen met flits”, klinkt het bij het dierenpark.