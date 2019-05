Bewoner betrapt inbreker Jef Van Nooten

24 mei 2019

16u11 4

Een bewoner uit de Lindestraat in Balen heeft donderdagochtend rond 10 uur een inbreker op heterdaad betrapt. De bewoner hoorde gestommel. Toen hij een kijkje ging nemen, zag hij een man in een grijze Opel Corsa springen en weg rijden. De bewoner ontdekte nadien dat de garagepoort open was gebroken, maar de inbreker kon geen buit maken.