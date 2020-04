Bengelpop wordt afgelast: “Niet opportuun om leeftijdsgroepen te mixen” Wouter Demuynck

10 april 2020

14u06 0 Balen Door de coronacrisis ziet de organisatie van Bengelpop zich genoodzaakt om het kinderfestival van 26 juni op recreatiedomein Keiheuvel in Balen te annuleren. Met vrijdag 25 juni 2021 werd er wel al meteen een afspraak voor volgend jaar vastgelegd.

Hoewel de Nationale Veiligheidsraad momenteel nog geen beslissing heeft genomen over festivals en eendaagse schooluitstappen, ziet de organisatie zich genoodzaakt de moeilijke knoop nu al door te hakken. “Er zijn momenteel te veel onzekerheden om een gezond evenement van deze omvang op poten te zetten. Een belangrijk aspect daarbij is dat Bengelpop draait op vele vrijwilligers, veelal op leeftijd”, klinkt het bij de organisatie.

Oppassen voor opflakkeringen

“Ook als de coronamaatregelen de komende weken worden afgebouwd, blijft het oppassen voor opflakkeringen van het virus en lijkt het niet opportuun om al meteen terug in groten getale leeftijdsgroepen te mixen. En dus is een annulering van de editie van dit jaar de enige juiste optie. Hoe jammer dat ook is, maar de veiligheid en gezondheid van de kinderen én onze vrijwilligers zullen altijd op de eerste plaats komen.”

Animaties

Met vrijdag 25 juni 2021 werd er al meteen een afspraak voor volgend jaar vastgelegd. “De animaties die we geboekt hebben, worden daarbij behouden. Zo heeft iedereen een jaartje extra tijd om zich goed voor te bereiden op ongetwijfeld weer een fantastische editie van Bengelpop.”

De scholen die al ingeschreven waren moeten zich opnieuw inschrijven voor de editie in 2021. Dat kan vanaf maandag 9 november. De organisatie gaat hen hierover nog contacteren.

