Bedrijvengids toont welke aangepaste dienstverlening Balense handelaars of bedrijven bieden Wouter Demuynck

01 mei 2020

18u30 0 Balen Het gemeentebestuur van Balen heeft de website Het gemeentebestuur van Balen heeft de website www.balenwinkelthier.be gelanceerd om een overzicht te geven van alle aangepaste dienstverlening die Balense handelaars of bedrijven momenteel aanbieden. Je vindt er ook de extra voorzorgsmaatregelen die ze nemen, zodat je met een gerust hart kan gaan winkelen of op hen een beroep kan doen.

Met de bedrijvengids wil het gemeentebestuur de Balenaars makkelijker de weg helpen vinden naar de lokale ondernemers, om hen zo extra te ondersteunen in deze moeilijke tijden. Op de website kan je makkelijk filteren op de aangepaste dienstverlening, zodat klanten weten of de winkel afhaal of levering aanbiedt, een webshop heeft of fysiek open is. Er kan ook gezocht worden per soort van winkel.

Voorzorgsmaatregelen

“De lokale ondernemers kunnen in de nieuwe bedrijvengids ook duidelijk maken welke service ze aanbieden en welke voorzorgsmaatregelen ze nemen tijdens deze coronacrisis. Zo weten de klanten meteen dat ze met een gerust hart bij hen kunnen winkelen, bestellen of afhalen”, klinkt het bij het bestuur.

Het gemeentebestuur maakt momenteel ook werk van vloerstickers, over afstand houden, en affiches - over afstand houden en bijhorende veiligheidsmaatregelen. De communicatie hoe de ondernemers de stickers en affiches gratis kunnen verkrijgen, wordt binnenkort gestart.