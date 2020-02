Balenaars verklaren elkaar de liefde op gemeentelijke borden: “Jij bent het potje waar mijn dekseltje op past” Wouter Demuynck

14 februari 2020

17u16 0 Balen Op Valentijnsdag toonden de vijf lichtkranten in Balen voor één keer geen nieuwsberichten, maar wel liefdesboodschappen. Romantische Balenaren kregen de kans om persoonlijke berichtjes voor hun geliefden te plaatsen.

Twee weken geleden lanceerde de gemeente een oproep aan alle inwoners om liefdesboodschappen te bezorgen voor Valentijn. De boodschappen verschenen vrijdag op de led-borden in Balen-Centrum, op de Olmense Markt, in Hulsen, aan het Buurtplein in Wezel en aan het kerkplein in Rosselaar.

Enkele tientallen inwoners gaven gehoor aan de oproep. De romantici verklaarden elk op hun eigen manier hun liefde, de ene al wat korter dan de andere: van ‘Poepie, Love joe’ tot ‘Liefste Annick, Ik heb je lief, wat moet ik zonder jou, ik heb je lief, mijn leven lang’ of ‘Stijn, jij bent het potje waar mijn dekseltje op past! Kus Tineke’.