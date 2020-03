Arbeider (35) in kritieke toestand na ongeval bij Nyrstar Wouter Demuynck

06 maart 2020

17u16 0 Balen Bij zinksmelter Nyrstar in Balen is vrijdagochtend een 35-jarige arbeider levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval.

De 35-jarige man uit Lommel was onder een takelbrug terecht gekomen. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. De arbeider zat nog enige tijd gekneld alvorens de brandweer hem kon bevrijden. Het slachtoffer werd nadien in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.

De politie, arbeidsinspectie en het lab kwamen ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.