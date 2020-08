Amerikaanse stierkikkers in vallei van Grote Nete worden bestreden met steriele kikkers: “Eerste keer ooit dat de techniek wordt toegepast op amfibieën” Wouter Demuynck

27 augustus 2020

17u47 1 Balen Hogeschool PXL, het instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, het Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurpunt slaan de handen in elkaar om de Amerikaanse stierkikker in de vallei van de Grote Nete op een duurzame manier te bestrijden. Dit jaar worden er in een drietal omheinde vijvers in Scheps in Balen gekweekte steriele larven van stierkikkers uitgezet die, eenmaal volwassen, in competitie kunnen gaan met de vruchtbare Amerikaanse stierkikkers. Het is de eerste keer ter wereld dat de techniek op amfibieën wordt toegepast.

De Amerikaanse stierkikker is een invasieve exoot die in onze contreien op verschillende manieren overlast veroorzaakt voor onze inheemse amfibieën. De kikkers staan bekend om hun onverzadigbare eetlust. Niet alleen eten ze onze inheemse padden, groene en bruine kikkers en salamanders, ook kunnen ze vissen, kuikens van watervogels, muizen en verschillende eendensoorten eten.

Daarnaast eten de jonge stierkikkers dezelfde insecten als de inheemse amfibieën. De Amerikaanse stierkikker, die ook schimmels meedraagt, heeft hier bovendien geen natuurlijke vijanden en kan zich dus onverhinderd voortplanten. Sinds een tiental jaar bevindt een groeiende populatie stierkikkers zich in de provincie Antwerpen in de vallei van de Grote Nete, van Balen tot Nijlen. Daarnaast zijn er ook enkele geïsoleerde populaties in Kasterlee, Hoogstraten, Arendonk en Huldenberg.

Wereldprimeur

In het LIFE-project ‘3n-Stierkikker’ combineren de partners verschillende bestrijdingstechnieken om de verdere verspreiding van de Amerikaanse stierkikker in Vlaanderen te stoppen. Een van die technieken is het uitzetten van steriele kikkers.

“Het uitzetten van steriele dieren is een techniek die al veel wordt toegepast om schadelijke insectenpopulaties in te dijken. De techniek is echter nog nooit toegepast op amfibieën. Na jaren onderzoek zijn de wetenschappers van Hogeschool PXL erin geslaagd om deze steriele triploïde exemplaren te kweken, waarbij in elke celkern drie sets van chromosomen voorkomen in plaats van de normale twee”, klinkt het bij de verschillende partners van het project.

Meest duurzame en diervriendelijke optie

In de geïsoleerde populaties in Kasterlee, Arendonk, Hoogstraten en Huldenberg worden de traditionele technieken, zoals het plaatsen van fuiken en leeglaten van vijvers, gebruikt om de populaties in te perken. De vallei van de Grote Nete, met duizenden vijvertjes, vraagt echter een andere aanpak.

“De gekweekte steriele larven worden in het najaar uitgezet in een drietal omheinde vijvers in Scheps in Balen. Eens ze volwassen zijn, kunnen ze in competitie gaan met de vruchtbare verwilderde Amerikaanse stierkikkers. Aangezien de bevruchting door de steriele mannetjes mislukt, ontwikkelen heel wat legsels zich niet meer. Het aantal Amerikaanse stierkikkers zal hierdoor afnemen zonder grote afvangstcampagnes. Daarom is deze techniek momenteel de meest duurzame en diervriendelijke optie die we hebben om de Amerikaanse stierkikker in Vlaanderen te bestrijden.”

De provincie Antwerpen, Vlaanderen en Europa investeren samen 1.484.312 euro in het project, goed voor 82 procent van de totale projectkost.