Afscheid van Natalie (22), die omkwam bij zwaar ongeval: "Je bent het liefste en mooiste wat ons ooit gegeven is"

02 november 2019

12u48 88 Balen Ruim 500 mensen hebben zaterdagmiddag afscheid genomen van de 22-jarige Natalie Vennekens. De schoonheidsspecialiste uit Balen Ruim 500 mensen hebben zaterdagmiddag afscheid genomen van de 22-jarige Natalie Vennekens. De schoonheidsspecialiste uit Balen kwam vorig weekend om bij een zwaar verkeersongeval in Ham. “Je bent het liefste en mooiste wat ons ooit gegeven is. Tot morgen schatje, dat waren onze laatste woorden”, klonk het in heel emotionele woorden van haar ouders.

Natalie Vennekens zat vorig weekend samen met vriend Maxim, met wie ze jarenlang een relatie had, in haar auto. De wagen crashte op de Heppensteenweg in Ham. Natalie overleefde de klap niet, haar vriend Maxim (23) raakte levensgevaarlijk gewond. De jonge vrouw, die op 1 december 23 jaar zou worden, was enorm graag gezien.

“Ze was iemand in de fleur van haar leven. Het zonnetje in huis. Een warme en zorgzame jongedame”, zegt de voorgangster van de afscheidsviering in het vrijetijdscentrum De Kruierie in Balen. “Haar familie was alles voor haar. Na haar studies werd ze zelfstandig schoonheidsspecialiste. Dat was haar droom. Net als ooit écht een eigen pand, maar ze wilde eerst nog enkele jaren hard werken. Ook koken was haar grote passie. Zij was ook de kok thuis. En altijd gezond. Zelf koken of culinair verwend worden. Een goed restaurantje wist ze altijd wel te vinden. Als ze op reis gingen, zocht ze zelfs op voorhand al plaatsjes waar ze terecht zouden kunnen.”

Glimlach

Natalie was volgens zowat iedereen die het woord nam iemand die wist wat ze wou. “Het ouderlijk huis verlaten, daar dacht ze nog niet aan. Dat wil ik nog niet, want dan gaan mama en papa in een zwart gat vallen. Dat zei Natalie altijd. Die woorden zijn nu zo akelig waar geworden." Dat ze de oogappel was van haar ouders, was ook duidelijk. “Jij bent het liefste en mooiste wat ons ooit gegeven werd”, vertellen de ouders. “Tot morgen schatje, waren ons laatste woorden. Bij het vallen van de laatste bladeren, hebben we jou nu plots verloren. Jij was zo jong en vrolijk. Altijd met een glimlach op je gezicht. Jij hield zo van het leven. Ga nu maar zacht naar dat andere licht.”

Altijd verzorgd, liefde voor mooie wagens die ze met haar papa deelde, oog voor mooie kleding. Ook dat was Natalie. “Al was er misschien een ding waar ze toch niet zo goed in was: opruimen.” De uitspraak deed bij heel wat mensen toch een kleine glimlach op het gezicht komen. “Je kon soms haar spoor volgen, maar zodra mama het huis uit was, ging ze toch aan het opruimen. Dat typeert haar ook. Altijd attent. Iedereen willen helpen. Liefde straalde ze uit. Ook voor Maxim met wie ze jaren een koppel vormde, al was het het laatste jaar nog gewoon als héél goede vrienden. Ze genoot van het leven. Ze deed wat ze graag deed. Ze was een lieve, zorgzame dochter. Een toegewijde vriendin, een buurmeisje waar je altijd langs kon gaan, de beste klasgenoot, de liefste meter. Ze was het allemaal.”

Feesten

Natalie was ook iemand die leven bracht in de vriendenkring. “Feesten en genieten van elke dag. Dat was je motto. Dat zullen we nooit vergeten”, klonk het bij enkele vrienden. “Altijd konden we op je rekenen. Jij was ook diegene die ons altijd wist te overtuigen om toch maar uit onze zetel te komen. Niet pooien, je leeft maar een keer. Telkens opnieuw wist je ons mee te krijgen. Wij gaan alle activiteiten die gepland stonden, nog doen. Met jou in ons midden.”

Waarop de voorgangster de vele aanwezigen een hart onder de riem probeerde steken vooraleer definitief afscheid te nemen. “Neem Natalie mee in jullie gedachten. Denk aan haar tijdens het koken, als je een mooie auto ziet of als je een nummer van Ariana Grande hoort. Dat zijn de momenten dat je ze zal zien. Blijf elkaar opzoeken, nu en later. Blijf haar herinneren en en deel die herinneringen met elkaar.”