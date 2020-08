14-jarige fietser gewond na aanrijding Jef Van Nooten

19 augustus 2020

16u06 0

Een 14-jarige fietser is woensdagvoormiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Molsesteenweg in Balen. Het slachtoffer, een jongen uit Hamont-Achel, werd er op de fiets aangereden door een auto. Hij is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.