“Wolf August bijt kangoeroe dood in Antwerpse Kempen”

AW

25 december 2019

14u56 68 Balen August de wolf lijkt zich momenteel te begeven in de Antwerpse Kempen. Een wolf heeft zichzelf in Balen immers op een stuk kangoeroevlees getrakteerd. Wellicht gaat het om August. Dat meldt het Meldpunt Welkom Wolf van natuurvereniging Landschap vzw.

Gisteren stelden Landschap vzw en de campagne “Welkom Wolf” nog dat er nagenoeg zeker een wolf aan het rondzwerven is in de Antwerpse Kempen, na waarnemingen in Lichtaart en Gierle, en twee dode schapen bij een boer in Zoersel. Afgelopen nacht kwam daar nog bizar bewijsmateriaal bij: bij een particulier in Balen werd één kangoeroe gepakt en een andere verwond.

Jan Loos van Landschap vzw is ervan overtuigd dat een wolf de dader is. “Het dier kroop onder de omheining en nam één kangoeroe mee”, licht hij het bizarre tafereel toe. “Het gaat om vrij kleine dieren, dus dat is voor een wolf geen probleem.”

DNA-onderzoek

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek is ter plaatse voor DNA-onderzoek. Volgens Loos bestaat de kans dat het om de wolf August gaat. August dook voor het eerst op in augustus 2018, vandaar zijn naam. Hij trok enige tijd met de wolvin Naya op, maar die werd een tijd geleden doodgeschoten. Sindsdien dwaalt hij alleen rond op het militaire domein tussen Leopoldsburg en Hechtel-Eksel waar hij wacht op een nieuw wijfje.

Toch vermoedt het Meldpunt Welkom Wolf dat August verantwoordelijk is voor de dode kangoeroe in Balen. “Die werd in de afgelopen weken nog levend gespot in de omgeving. Maar het kan ook om een nieuwe wolf gaan.”

Schrikdraad

Eind februari volgt er een voorlichtingsvergadering voor houders van schapen en andere dieren in de Antwerpse Kempen, om te leren hoe men zijn dieren tegen de wolf kan beschermen. “Met schrikdraad kom je al ver”, zegt Loos. “We raden mensen met dieren aan om een kijkje te nemen op www.welkomwolf.be voor advies rond preventie en het doorgeven van waarnemingen.”