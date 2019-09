Werkgroep maakt dementie bespreekbaar met toneelstuk en expo Toon Verheijen

14u03 1 Baarle-Hertog De gemeente Baarle-Hertog organiseert tijdens de Week van de Dementie allerlei activiteiten om de aandoening bij voornamelijk oudere mensen bespreekbaar te maken. Een werkgroep organiseert dit jaar een expo, een theatervoorstelling, een speciale belevingskast en een ‘bieb-up’. Het Cultureel Centrum Baarle is de gastheer van de activiteiten.

Er zijn vijftig vormen van dementie, waarvan alzheimer de meest bekende is. Zeventig procent van de mensen met dementie lijden aan die aandoening. “De werkgroep Dementie bestaat uit een tiental vrijwilligers”, zegt Wim Vervoort van het CC Baarle. “Zij willen ijveren voor meer bekendheid en begrip voor mensen met geheugenproblemen.”

De Week van de Dementie start op woensdag 16 september met een expo van kunstwerken gemaakt door mensen met geheugenproblemen. Het gaat om inwoners van Baarle die naar de dagopvang Studio10 gaan en daar creatieve begeleiding krijgen. “Ze maakten tientallen schilderijen en beeldhouwwerken”, zegt Vervoort. “Er staat ook een belevingskast waarin je zelf kan ervaren wat dementie eigenlijk betekent. In de ‘bieb-up’ staat er een kast met leesmateriaal over de aandoening. En tot slot brengt Tejater Aventoe een theaterstuk over dementie. De voorstelling werd geselecteerd voor het beroemde Landjuweelfestival, zeg maar de Oscars van het amateurtheater in Vlaanderen.

De Week van Dementie in Baarle is een samenwerking van Werkgroep Dementievriendelijke gemeente, Cultureel Centrum Baarle, Bibliotheek Theek5 en de gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau.