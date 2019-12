Vuurwerkgekte in Baarle-Hertog slaat weer toe: “Jammer dat we daar extra belasting voor moeten betalen” Toon Verheijen

29 december 2019

15u13 0 Baarle-Hertog De gouden periode voor de vuurwerkhandelaars is weer aangebroken en dat merk je in het enclavedorpje Baarle-Hertog dezer dagen. Honderden/duizenden klanten – en dan vooral Nederlanders – slaan nu massaal vuurwerk in. Van een dalende trend zien de handelaars niets. Integendeel zelfs en dat zien ze graag gebeuren. De nieuwe belasting die gemeente wil heffen, kan dan weer op iets minder begrip rekenen.

Midden november al namen de gemeente Baarle-Hertog en Baarle-Nassau maatregelen voor het jaarlijks weerkerende ‘vuurwerktoerisme’. Maatregelen die dan al nodig zijn, want ondanks dat Nederlanders eigenlijk pas de laatste drie dagen van het jaar vuurwerk mogen inslaan, doen velen dat al eerder. Beetje bij beetje om de kosten wat te spreiden. Of misschien wel om stiekem net iets meer af te steken dan wettelijk is toegelaten. Sinds midden november gold er al een parkeer- en stilstaan verbod in de Kapelstraat en de Klokkenstraat. Tijdens de eerste twee weekends van december kwam daar tijdelijk enkelrichtingsverkeer bij in de twee straten. Sinds 20 december geldt die maatregel elke dag en niet meer alleen in het weekend.

Uitstapje

Onlogisch zijn de maatregelen zeker niet, want wanneer we zondagmorgen door het centrum wandelen is het een gezellige drukte van shoppende vuurwerktoeristen. Maar ook druk verkeer. Wagens met voornamelijk Nederlandse nummerplaten rijden af en aan. Zoekend naar een parkeerplaats. Maar die vinden ze wel, want in de Kapelstraat is er een tijdelijke parking ingericht. “En ze wordt méér dan goed gebruikt”, knipoogt een parkeerwachter. Iedereen is goed geluimd. Ook de klanten. “Wij komen uit Nieuwegein (bij Utrecht, red)”, klinkt het bij drie vijftigers die net het nodige vuurwerk hebben ingeslagen. Een doos van flink wat kilo’s zwaar op de schouder, eentje onder de arm. En dat bij alle drie. “Een uurtje rijden, maar dat hebben we er voor over. Hoeveel euro’s we besteden (grijns). Wel wat, maar het is gewoon mooi en leuk om te doen.” Een man uit Sliedrecht (bij Dordrecht), pakt het iets bescheidener aan. Hij laadt ‘slechts’ vier dozen in. Vooral siervuurwerk. “Wij komen denk ik al een jaar of tien elk jaar naar Baarle”, vertelt de man. “Gewoon omdat het zo’n gezellige boel is. Eerst een kop koffie, dan wat vuurwerk kopen, auto terug parkeren en daarna een lekker hapje eten in Den Engel. Hoeveel we besteed hebben? Zo’n 340 euro. Valt mee, toch?” Ondertussen blijven de busjes maar rondrijden in het centrum van Baarle. Vuurwerk wordt heel de dag door geleverd vanuit de opslagbunkers naar de winkels, want de winkeliers riskeren het niet om te veel vuurwerk in de winkel zelf op te slaan. De politie is immers ook nadrukkelijk aanwezig, zowel de Belgische als de Nederlandse politie. Controles die niet simpel zijn. België en Nederland zijn in Baarle zo verweven in elkaar, maar er gelden totaal andere regels. Belgen mogen heel het jaar door vuurwerk kopen. Nederlanders enkel de laatste drie dagen van het jaar. Een Vlaming mag één kilogram pyrotechnisch sas vuurwerk bezitten, een Nederlander 25 kilogram.

Nieuwe tendens

Niet iedereen is happig om te antwoorden wanneer we hen aanspreken. Hoe groter de pakken, hoe kariger de commentaar. “Ik zeg liever niets, want straks staat het op internet en staat de politie voor mijn deur. Laat maar”, antwoordt een – uiteraard – Nederlander. Veel Vlamingen kom je immers deze dagen niet tegen. “Maar ze zijn er wel hoor”, lacht Gijs ten Velde van vuurwerkhandel Zena. Hij viert dit jaar zijn jubileum want hij zit 25 jaar met zijn winkel(s) in het centrum van Baarle. “Er lijkt zelfs een nieuwe tendens. Wijken of straten die mét een vergunning van hun plaatselijke burgemeester in de hand in naam van de hele wijk vuurwerk komen kopen. Daarvoor hebben ze dan met z’n allen samen gelegd. Zaterdag hadden we hier nog zo’n groep uit Zoersel. Maar er zijn er meerdere geweest. En die kopen dan gemakkelijk voor 800 euro of meer. En dat is toch wel een verschil met vroeger. De Vlamingen die hier vroeger kwamen, besteden hooguit enkele tientallen euro’s (lacht). Mij hoor je dus zeker niet klagen. Van een terugval is er zeker geen sprake. De strengere wetgeving speelt ons ook nauwelijks parten. Wij moeten het toch vooral van de Nederlanders hebben.”

Kijkplezier

Dat er zoveel Nederlanders komen, is volgens Gijs ten Velde gewoon logisch. “We zitten dichter bij de grens én in België mag er ‘zwaarder’ vuurwerk verkocht worden dan in Nederland. Dit jaar hebben vooral de grote potten succes (wijst naar een stapel waarvan de grootste doos al snel 240 euro kost, red). Die zorgen voor twee minuten lang kijkplezier. En dat is best veel, want meestal duurt het maar enkele seconden. En eigenlijk is het nog veiliger ook, want je moet voor twee minuten vuurwerk maar één keer de lont aansteken.”

Belastingen

Gijs ziet dat het goed is al is hij net als zijn collega’s niet meteen te spreken over de nieuwe belasting die de gemeente invoert vanaf 1 januari. Voor elke kilogram die ze nu in hun bunker mogen opslaan, moeten ze 50 euro betalen. In het geval van Zena dus 7.500 euro (vergunning voor 150 kilogram). “Een maatregel die zonder overleg met ons genomen is”, zucht Gijs. “Beetje jammer, want jaarlijks betalen wij al zo’n 20.000 euro om tijdens de eindejaarsperiode alles mee in goede banen te leiden. Acht mensen die alles in de gaten houden op straat, de extra parking, de containers voor het afval die we zelf moeten huren. Als wij die belasting moeten gaan betalen, dan mag de gemeente die extra kosten dragen. Lijkt me logisch dan, niet? Is het extra druk ? Ja natuurlijk, maar het is er heel het jaar door druk op zondag in Baarle. Dat is al tientallen jaren zo en is absoluut niet alleen door het vuurwerktoerisme. Bovendien doen onze klanten heel wat meer dan alleen vuurwerk inslaan. Velen onder hen maken er een gezellig uitstap van en gaan nog iets drinken, eten of naar de andere winkeltjes kijken.” En hij maakt zich nog een bedenking. “Het is nog altijd de bedoeling dat we met alle vuurwerkhandelaars samen naar een KMO-zone verhuizen”, zegt Gijs. “Daar zouden we een opslag krijgen van vijf ton (5.000 kilogram). Reken maar uit he… Dat is een belasting van 250.000 euro.”

Waarop hij weer de winkel induikt, want het is druk. Morgen en dinsdag nog. En dan slaat de rust weer eventjes toe in Baarle. Tot de volgende zondag, want dan zijn alle winkels opnieuw open en duiken er weer honderden winkeltoeristen op. Baarle, het kleinste dorp van de Kempen en misschien ook wel het gezelligste.

.