Vrijwilligers bouwen alweer mooiste kerststal van de Kempen op: “We wisten op 1 januari al: brand krijgt ons niet klein” Toon Verheijen

30 november 2019

22u11 0 Baarle-Hertog Het opbouwen van de kerststal in Zondereigen is weer gestart. De mooiste kerststal van de Kempen werd tijdens de oudejaarsnacht van dit jaar nog getroffen door een Het opbouwen van de kerststal in Zondereigen is weer gestart. De mooiste kerststal van de Kempen werd tijdens de oudejaarsnacht van dit jaar nog getroffen door een zware brand aan het dak door een vuurpijl, maar de vrijwilligers wisten het toen al: we gaan door. Binnen enkele dagen pronkt de kerststal weer in al zijn glorie. “Ons krijgen ze niet klein”.

Duizenden bezoekers passeren er jaarlijks aan de kerststal in Zondereigen. En daar doen ze het ook een beetje voor de vrijwilligers in Zondereigen. Al is de opbouw van de kerststal vooral een sociaal gebeuren. Iets waar ze elk jaar opnieuw naar uitkijken. “Al was het wel even slikken hoor vorig jaar tijdens oudejaarsnacht”, vertellen Frans Van Gils, Jan Mertens en Louis Timmers, drie anciens die al van het begin verknocht zijn aan het bouwen van de kerststal. “Dat beeld zullen we nooit vergeten. Al wisten we even snel toen: volgend jaar staat deze kerststal zonder problemen hier terug. Ons krijgen ze niet klein.”

Herstel

En klein kregen ze de mannen – ja de handenarbeid wordt vooral door mannen gedaan maar de vrouwen vergeten ze ook niet want die helpen ook waar ze kunnen – niet. “Het was zeker een emotioneel moment, maar we zijn niet bij de pakken blijven zitten. Alles was ook goed verzekerd. Onze kerststal was buiten het dak ook grotendeels intact gebleven. We zijn gewoon op zoek gegaan naar nieuw hout en weer met volle moed begonnen. We hebben zelfs weer een nieuw beeld dit jaar in de stal staan. En volgend jaar waarschijnlijk nog twee. Want uiteindelijk proberen we ieder jaar onze bezoeker toch wat te verrassen. De basisopstelling blijft dezelfde, maar alles er rond verandert toch altijd wel een beetje. Dit jaar kan iedereen er wel weer écht doorwandelen. Een we hebben dankzij een leverancier ook een brandwerend middel aangeboden gekregen voor het stro. Dat kan misschien ook helpen.”

Sociaal gebeuren

Zondereigen, een gehucht van enkele honderden inwoners. Een gehucht van ons-kent-iedereen-of-toch-bijna. De opbouw van de kerststal is dan ook echt een sociaal gebeuren. “Dat begint al met de opbouw”, zeggen Jan en Louis. “We kafferen elkaar voor het lachen ook altijd uit en dat zorgt soms al voor hilarische toestanden. We kennen elkaar he. We roepen en tieren voor het lachen. We menen het nooit. Samen een koffie drinken, iedereen die met soep of koffiekoeken langskomt, de vrouwen die iets lekkers gemaakt hebben. Iedereen helpt iedereen. Eigenlijk kijken we ieder jaar stiekem uit naar begin december. Dan weten we dat we er weer aan kunnen beginnen. Onze groep blijft altijd wel hetzelfde, maar elk jaar komen er ook weer jonge gasten bij. Zo weten we ook: de toekomst is verzekerd. Het is gewoon een gezellige sfeer. En dat blijft het ook eens de kerststal er staat en onze kribbehut op volle toeren draait. Al hebben we de laatste jaren de sterke borrels moeten vervangen door een flesje bier. Die jeugd he. Die kan niet tegen de sterke borrels. Maar pas op. Het is hier nooit zatlapperij. Daar houden we ook niet van. Het moet gezellig blijven. We hebben allemaal ooit wel eens onze les geleerd (lachen).”

Binnenkort starten ook weer de kerstwandelingen tussen de kerststallen van Merksplas, Zondereigen en ‘t Zwart Goor. Die lokken elk jaar niet minder dan 15.000 deelnemers.