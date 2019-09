Volksfeest met gratis frietjes voor nieuwe randweg rond Baarle Jef Van Nooten

07 september 2019

19u55 0 Baarle-Hertog In Baarle-Hertog vond zaterdag een volksfeest plaats om de nieuwe randweg rond het dorp te vieren. De nieuwe weg moet het vrachtverkeer uit de dorpskern houden.

De nieuwe randweg is 5,5 kilometer lang en loopt van de Bredaseweg tot aan de Turnhoutseweg. Het grootste deel loopt over Nederlands grondgebied. Sinds enkele weken is de randweg open gesteld voor verkeer, waardoor het centrum van Baarle-Hertog leefbaarder is geworden. Het aantal vrachtwagens is er sterk verminderd.

Dat de randweg er na vele jaren vol ongeduld eindelijk ligt, wilde de gemeentebesturen van Hertog en Nassau niet zomaar voorbij laten gaan. Samen met twintig verenigingen, zetten ze een groot volksfeest op. “Een feest voor en door Baarlenaren om de opening van de randweg te vieren”, klinkt het.

Het feest begon om 10 uur. Aanwezigen konden onder meer een tentoonstelling bezoeken met archeologische vondsten uit de omgeving van de randweg. Kinderen konden zich uitleven op springkastelen. Na de officiële opening om 12 uur werden de inwoners van Baarle getrakteerd op frietjes. Zoals het een Belgisch-Nederlands enclavedorp betaamt, konden bezoekers daarbij kiezen tussen Belgische en Hollandse mayonaise.