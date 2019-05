Visweg-Zuid en Gierlestraat afgesloten Toon Verheijen

27 mei 2019

18u11 3

Een aannemer is gestart met wegenwerken aan de Visweg-Zuid en de Gierlestraat. De twee straten zijn daardoor zeker tot 5 juni afgesloten voor alle verkeer. Aannemer Boskalis zal het kruispunt Visweg-Zuid met de Gierlestraat opnieuw aanleggen. Daarnaast wordt de verharding van de fietstunnel Reth tijdens deze periode aangebracht. De fietsbypass langs de fietstunnel Reth is dan niet meer in gebruik. De aansluiting van de randweg op de fietstunnel moet dan gemaakt worden. Het verkeer wordt omgeleid via Nijhoven.