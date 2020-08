UPDATE. Man (29) overleden na steekvlam en ontploffing bij poging om afval te verbranden Toon Verheijen

06 augustus 2020

07u08 0 Baarle-Hertog Een man geraakte woensdagnacht zwaargewond nadat hij op een akker achter zijn landbouwbedrijf aan Eindepoel in Merksplas, op de grens met Zondereigen/Baarle-Hertog, in een uitgegraven put vermoedelijk pvc-afval wilden verbranden. Het slachtoffer, een man van 29 jaar, is ondertussen overleden.

Hij had pvc-materiaal dat gebruikt wordt in stallen in de put gegooid en dat met benzine overgoten. Toen hij het wilde aansteken, gaf dat een steekvlam en een enorme knal tot gevolg omdat de benzinedampen laag tegen de grond waren blijven hangen. Op sociale media circuleren berichten van mensen die zelfs de ramen hoorden trillen. Het slachtoffers werd met zware brandwonden overgebracht naar het Stuivenbergziekenhuis, maar is daar ondertussen overleden. “We kunnen voorlopig alleen bevestigen dat er een explosie heeft plaatsgevonden op een veld en dat het slachtoffer daarbij inderdaad zware brandwonden heeft opgelopen. Er hebben zich niet meteen getuigen gemeld. Onderzoek zal uitsluitsel moeten brengen of het accidenteel was en wat er dan wel precies is misgelopen.”