Uniek optreden Nico Dijkshoorn in CC Baarle Toon Verheijen

14 januari 2020

10u37 0 Baarle-Hertog De Nederlandse muzikant/dichter/columnist Nico Dijkshoorn, bij de luisteraars van Radio 1 ook wel bekend uit het programma ‘Nieuwe feiten’ en uit het Nederlandse televisieprogramma ‘De wereld draait door’, speelt vrijdag 17 januari een intiem concert in het CC Baarle samen met zijn begeleidingsband The Hank Five.

Nico Dijkshoorn (60) woont en werkt in Amsterdam. Hij heeft plannen om van zijn concert een unieke beleving te maken. “Ik ga zo laat mogelijk naar de studio”, zegt Dijkshoorn. “Een uurtje voor het programma begint meestal. Ik weet van tevoren niet wie de gasten zijn en observeer ze. Mijn boekje blijft dicht totdat de aankondiging gedaan wordt. Dan pas begin ik te schrijven. Anders zou ik er niks aan vinden. Ook in Baarle wil ik dat zo doen. Ik ga de dag zelf even door het speciale enclave-dorp wandelen en laat me inspireren door de omgeving. Hopelijk kan ik dan een speciale tekst schrijven voor dat concertje.”

The Hank Five bestaat naast Nico zelf uit Fred van Klaveren (bas) en Herman Klaassen (drums). Het optreden begint om 20 uur. Reserveren kan via info@cultuurcentrumbaarle.eu.