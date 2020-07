Uniek enclavedorp, lokale brouwerijen of prachtige natuur: in de Noorderkempen is veel te ontdekken

Baarle-Hertog

Het coronavirus heeft een rem gezet op verre reizen, hoog tijd dus om Vlaanderen te herontdekken met enkele dagtrips. In het noorden van Vlaanderen liggen de Antwerpse Kempen. Prachtige natuur, gezellige dorpjes of leuke dingen om samen met de kinderen te doen. Wij selecteerden acht mogelijke uitstapjes in de Noorderkempen om samen met de partner, het gezin of gewoon alleen te doen. Dagtrips naar andere regio’s vind je in dit dossier.