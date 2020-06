Twee nieuwe culinaire fietsroutes in land van Mark & Merkske Toon Verheijen

11u17 6 Baarle-Hertog Het Land van Mark & Merkske lanceert vanaf donderdag 2 juli twee nieuwe culinaire fietsroutes. Vertrekken kan in Baarle-Hertog-Nassau of in Hoogstraten.

De eerste route vertrekt in het enclavedorp Baarle-Hertog-Nassau en route 2 vertrekt aan de Sint-Katharinakerk in Hoogstraten. Vertrek je in Baarle Hertog-Nassau, wordt je onderweg een aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht en dessert geserveerd, steeds in een andere zaak op de route. Neem je route 2, vanuit Hoogstraten, dan begin je met een stevig ontbijt, vervolgens fiets je naar het hoofdgerecht en je sluit af met een heerlijk nagerecht.

De culinaire fietsroute start vanaf donderdag 2 juli en loopt tot en met zondag 27 september. Enkel op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag kan je de routes fietsen. Twee dagen vooraf reserveren bij Toerisme Hoogstraten of Toerisme Baarle is noodzakelijk. Deelnemen kost 38,95 euro. De route gaat volgens de gekende fietsknooppunten.