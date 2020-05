Tien boetes voor niet-essentiële verplaatsingen Toon Verheijen

17 mei 2020

18u33 23 Baarle-Hertog De politiezone Regio Turnhout heeft afgelopen weekend tien boetes uitgeschreven aan de grenscontroles in Zondereigen en Weelde-Station voor niet-essentiële verplaatsingen.

In een van de wagens in Zondereigen trof de politie ook nog een hoeveelheid drugs aan. Bij de grenscontrole langs de Bredaseweg legde de bestuurder van een auto een positieve drugstest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. Eén van de inzittenden in datzelfde voertuig had een kleine hoeveelheid drugs bij. Hij kreeg ook een proces-verbaal aan de broek.