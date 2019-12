Theater Bank Vooruit speelt toneelvoorstelling voor het goede doel: de Ezelshoeve Toon Verheijen

09 december 2019

13u02 0 Baarle-Hertog Theater Bank Vooruit is een bende jonge theatermakers die gratis voor het goede doel een familievoorstelling gemaakt hebben. De voorstelling gaat op zaterdag 14 december in première in het cultuurcentrum Baarle.

Theater Bank Vooruit bestaat uit zes leerkrachten en een software consultant en stond in 2017 met “Acht” een eerste keer op de planken. Toen werd meer dan 5.000 euro weggeschonken aan vijf verschillende goede doelen. Ook nu blijft Theater Bank Vooruit hetzelfde gesmaakte recept gebruiken. “Het doet ons dan ook veel plezier dat we acht steden en gemeenten hebben gevonden die hun schouders mee onder dit project willen zetten. Elke stad en gemeente heeft ook opnieuw een goed doel mogen kiezen waaraan ze de inkomsten mogen wegschenken.”

Ezelshoeve

In Baarle gaan ze in première en spelen ze voor stichting de Ezelshoeve. Stichting de Ezelshoeve is een opvang voor verwaarloosde, mishandelde, zieke, oude en toekomstloze ezels uit Nederland en België. “We bieden deze ezels een veilige en liefdevolle toekomst en streeft er zo veel mogelijk naar om voor deze dieren een nieuw thuis te vinden. Daarnaast geven we informatie aan (toekomstige) ezeleigenaren over de aanschaf en verzorging van ezels.”

Code van de kaart

In ‘De Code van de Kaart’ brengt een geheimzinnig Whatsapp-berichtje onze vijf vrienden weer bij elkaar in een theaterzaal. Op deze plek vinden ze een vreemde boodschap. Voor ze het goed en wel beseffen is er een digitaal virus ontsnapt dat het gemunt heeft op alle kerst- en nieuwjaarswensen. Een aftelklok begint te lopen en onze vijf vrienden staan voor een mysterieuze opdracht.

De première vindt plaats op zaterdag 14 december om 14.30 uur in het Cultureel Centrum Baarle. Tickets kosten 5 euro voor kinderen onder de 12 jaar en 8 euro boven de 12 jaar.