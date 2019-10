Strafpleiter Walter Van Steenbrugge geeft lezing in Cultureel Centrum Baarle Toon Verheijen

08 oktober 2019

09u27 1 Baarle-Hertog De bekende strafpleiter Walter Van Steenbrugge komt op 16 oktober een lezing geven in het Cultureel Centrum Baarle.

De advocaat komt er zijn eigen kijk geven op maatregelen die Justitie soms neemt en die bij de gewone man in de straat vreemd overkomen. Recent was er nog de vervroegde vrijlating van een van de handlangers van Marc Dutroux.

Walter Van Steenbrugge was in 2002 ook advocaat van Alex Vercauteren in de zaak Van Noppen. Vercauteren kreeg levenslang opgelegd kreeg voor het opdracht geven tot de moord op Van Noppen op 20 februari 1995. Naar aanleiding van deze zaak schreef Van Steenbrugge het boek De affaire Justitie waarin hij kritiek uit op de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd. Hij bepleit hij in het boek een aantal justitiële hervormingen waaronder afschaffing van de levenslange benoeming van magistraten en een betere samenstelling van de volksjury. Ook pleit hij voor meer loon en betere werkomstandigheden voor cipiers en drugshonden bij de ingang van gevangenissen om drugssmokkel tegen te gaan.

De lezing start om 20 uur. De inkom bedraagt 3,50 euro. Reserveren kan via info@ccbaarle.org