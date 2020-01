Spaanse wielerronde ‘La Vuelta’ doorkruist Baarle-Nassau én een klein stukje Baarle-Hertog Toon Verheijen

23 januari 2020

12u56 0 Baarle-Hertog Wielerliefhebbers in de Noorderkempen kruisen maar best 15 en 16 augustus aan in de agenda. Het profpeloton dat deelneemt aan de Vuelta, de ronde van Spanje, doorkruist dan immers Baarle-Hertog/Nassau. De Nederlandse gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen heeft speciale borden overhandigd aan wethouder Nico Sommen uit Baarle-Nassau.

Brabant in Nederland, pal in onze grensstreek dus, krijgt deze zomer de renners van de Vuelta over de vloer’ In totaal gaat het om achttien gemeenten waaronder ook Baarle-Nassau en dus ook een beetje Baarle-Hertog. Op 16 augustus start en eindigt de derde etappe van de grote wielerronde in Breda. Dit is dus een volledig Brabantse etappe die het peloton door heel West-Brabant voert. Om dat goed zichtbaar te maken, hebben die gemeenten nu een speciaal bord op de plek waar de wielerhelden de gemeente binnenkomen. In Baarle zijn ze trots. “Het is natuurlijk heel bijzonder dat de Vuelta in Baarle-Nassau komt deze zomer”, zegt de Nederlandse wethouder Nico Sommen. “En iedereen kan dat nu al zien. Bovendien is Baarle de enige plek waar de Vuelta dit jaar door België komt. Extra reden om er een mooi evenement van te maken en ons unieke enclavedorp in de picture te zetten.”

La Vuelta Holanda

De Vuelta d’España is één van de drie grote wielerronden van de wereld naast de Tour en de Giro. In Nederland zijn ze bijzonder trots dat ze dit jaar de Vuelta naar hun land hebben kunnen halen. Daarom is aan iedereen gevraagd om ideeën in te leveren voor evenementen rondom de Vuelta. De komende maanden staan de activiteiten die doorgaan op de website van La Vuelta Holanda (www.lavueltaholanda.com). van