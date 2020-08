Schoolomgeving Uilenpoort wordt veiliger Toon Verheijen

14 augustus 2020

09u59 0 Baarle-Hertog De gemeente Baarle-Nassau gaat de schoolomgeving van de Uilenpoort verkeersveiliger maken. De Kiss & Ride-zone zorgt nu te vaak voor gevaarlijke toestanden wanneer de kinderen aan school afgezet worden. Aan de Boschhovenseweg komt er dan weer een zebrapad.

Het opzet van de Kiss & Ride zone was positief bedoeld. Kinderen op een veilige manier afzetten en minder parkeerdruk. “Maar het blijkt niet te werken zoals we het bedoeld hadden”, zegt wethouder (schepen) Hans van Tilborg. “Door onjuist gebruik van mensen die kinderen halen of brengen ontstaan er wachttijden, irritaties en gevaarlijke situaties als kinderen tussen de wegrijdende auto’s oversteken. Er heerst een gevoel van onveiligheid. We hebben via de school ouders en verzorgers diverse keren tevergeefs gevraagd om deze zone goed te gebruiken. In overleg met de scholen, de politie en de boa hebben we dan ook besloten de Kiss & Ride zone te vervangen in een parkeerstrook.”

Oversteekplaats

De school en de gemeente hebben moeilijkheden om vrijwillige verkeersbrigadiers te vinden. “De school heeft ons daarom gevraagd om een zebrapad aan te leggen aan de Boschovenseweg. Alleen een zebrapad is in onze ogen niet voldoende. Daarom gaan we ook ledverlichting voorzien die kinderen en volwassenen met een drukknop gemakkelijk kunnen bedienen. Met beide maatregelen kunnen we de verkeersveiligheid rondom het schoolgebouw sterk verbeteren.”

De gemeenteraad moet het licht nog op groen zetten in september en als dat in orde is, kunnen de aanpassingen dit najaar nog gebeuren.