Q-Lite legt 1.500 zonnepanelen op dak en levert groene stroom voor 120 gezinnen Toon Verheijen

10 april 2020

11u11 2 Baarle-Hertog De producent van displays Q-Lite in Baarle-Hertog heeft op het dak van zijn fabriek niet minder dan 1.502 zonnepanelen laten plaatsen. Het bedrijf wekt daarmee drie keer het eigen verbruik op en levert hierdoor dus stroom voor 119 gezinnen.

Q-Lite is lange tijd bezig geweest met het voorbereiden van het project, maar het resultaat mag gezien worden. “Om het gewicht van de zonnepanelen zeker te kunnen dragen hebben we verschillende daken zelfs extra verstevigd en geïsoleerd”, zegt Jeroen Raeijmaekers van Q-Lite. “Ook op het vlak van isolatie hebben we aan de duurzaamheid gedacht, want we hebben een dakbedekking gebruikt die als ze vervangen moet worden weer gewoon gerecycleerd kan worden. De dakbedekking is immers niet verlijmd met de isolatie.”

Alles samen plaatste SolarPro 1.502 zonnepanelen met een hoog rendement. “Samen wekken ze 608.310 kWh op. Dat is ongeveer drie keer zoveel als het jaarverbruik van Q-Lite. Daardoor kunnen we de overschot op het elektriciteitsnet zetten en dat is groene stroom voor zo’n 119 gezinnen. Hiermee compenseren wij 260 ton CO2 per jaar”, aldus Raeijmaekers nog.