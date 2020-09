Q-Lite in de prijzen voor digitale snelheidsborden waarbij voorbeeldige chauffeurs automatisch doneren aan het goede doel Toon Verheijen

19 september 2020

08u17 0 Baarle-Hertog Q-Lite, producent van led- en lcd-schermen, heeft de prijs van innovatief ondernemen van Voka in ontvangst mogen nemen. Het viel vooral in de prijzen voor zijn digitale snelheidsborden die goede bestuurders ook belonen.

De jury was lovend over de manier waarop het bedrijf voor innovatie probeert te zorgen. “Ze gaan verder dan productinnovatie. Ze koppelen er ook een maatschappelijke innovatie aan vast. Zo maken ze digitale verkeersborden die – als je te snel rijdt – geen boete registreren, maar net goede chauffeurs beloont. Wie zich aan de snelheid houdt, doet een kleine donatie aan het goede doel. Dát is ondernemen.”

Die donatie kadert in het ‘safety safe’-concept dat onder meer de gemeente Bonheiden toepast. Bij elke chauffeur die zich aan aan de snelheid houdt, gaat er telkens een kleine som in de digitale spaarpot. Gemeenten kunnen dan zelf kiezen naar welk goed doel dat bedrag dan uiteindelijk gaat. Het is een samenwerking tussen verkeerspsychologen en mobiliteitsconsultants van XTNT , de marketing- en communicatieadviseurs van Keijzer en Q-Lite.

