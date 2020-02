Producent van LED-schermen Q-Lite neemt Nederlandse sectorgenoot over Toon Verheijen

12 februari 2020

15u29 0 Baarle-Hertog Q-Lite, de producent van duurzame en slimme informatiesystemen uit Baarle-Hertog en Kortrijk neemt sectorgenoot Ledyears uit Nederland over. Het bedrijf ziet daardoor het personeelsbestand groeien van 65 naar plotsklaps 110.

Q-Lite en Ledyears zijn beiden actief in het realiseren van digitale informatiesystemen. De twee bedrijven werkten al geruime tijd samen. Vanaf midden 2020 zal dat voortaan ook onder de naam van Q-Lite zijn. CEO Dirk Geenen is een tevreden man. “Deze stap was nodig te blijven in het ontwikkelen van de beste slimme informatiesystemen. Onze klanten kunnen er alleen maar beter van worden.”

Q-Lite ontwikkelt onder meer LED-schermen gekoppeld aan software die waarmee bedrijven of verenigingen bijvoorbeeld eigen promoties kunnen laten zien, maar ook advertentieruimte ter beschikking aan externe partijen.