Politie neemt illegaal vuurwerk in beslag Jef Van Nooten

22 december 2019

16u54 0 Baarle-Hertog De politie controleerde zaterdagnamiddag de vuurwerkverkoop in het centrum van Baarle-Hertog. De agenten stelden drie inbreuken vast. Ze namen ook illegaal vuurwerk in beslag.

Met het eindejaar in zicht draait in Baarle-Hertog ook de vuurwerkverkoop weer op volle toeren. De politie hield er zaterdagnamiddag een controleactie in en rond de vuurwerkwinkels. “In één van de winkels stelden onze collega’s van de milieupolitie vast dat de maximum toegelaten hoeveelheid vuurwerk dat achter de toonbank mag liggen, was overschreden”, vertelt een woordvoerder van de politie. “In een andere winkel merkten onze collega’s dat er te veel vuurwerk werd verkocht aan één persoon, want ook daar zijn uiteraard wettelijke beperkingen op. En tot slot troffen we bij de vaststelling van een verkeersinbreuk ook nog een hoeveelheid illegaal vuurwerk aan in een auto. Dat vuurwerk werd in beslag genomen.”