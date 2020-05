Poging tot inbraak in oud schoolgebouw Wouter Demuynck

10 mei 2020

16u05 0

Zondagochtend kreeg de politie regio Turnhout melding van een poging tot inbraak in de Kerkstraat in Baarle-Hertog. Afgelopen nacht hebben inbrekers de deur van een oud schoolgebouw proberen te forceren. Het is vermoedelijk bij een poging gebleven, want er kon niet meteen vastgesteld worden dat er iets verdwenen was.