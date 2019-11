Parkeer- en stilstaanverbod door vuurwerkverkoop Toon Verheijen

20 november 2019

Het einde van het jaar nadert en dat betekent dat het vuurwerktoerisme in Baarle-Hertog ook weer toeneemt. Daarom heeft de gemeente beslist om tot en met 31 december een parkeer- en stilstaanverbod in te voeren in de Klokkenstraat (tussen de Kapelstraat en de Alphenseweg) en in de Kapelstraat (vanaf het kruispunt met de Klokkenstraat tot en met nummer 51). Het verbod geldt niet voor voertuigen van de hulpdiensten en voor dringende oproepen van artsen.