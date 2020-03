Oude loopgraven aan grensstation in ere hersteld Toon Verheijen

04 maart 2020

21u48 0 Baarle-Hertog Vijf loopgraven uit WOII zijn op de grens van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau in ere hersteld. Het idee kwam enkele jaren geleden van de heemkundige kring Amalia van Solms en het bedrijf EASuro zorgde uiteindelijk voor de realisatie van het unieke project.

Het grensgebied van Baarle-Hertog/Nassau is een verhaal dat altijd boeiend is met de aanwezigheid van de (grillige) landsgrenzen, het Bels Lijntje, de Dodendraad, maar dus zeker ook WOII. Met de oude rangeerschijf in het bos, het perron of de twee replica stationspanten maken dat duidelijk, maar vlakbij het grensstation lagen ook zes verborgen loopgraven. Weggestoken door de tand des tijds. Wie er nog van wist, kon ze nog enigszins opmerken omdat er een lichte golving is in het landschap. In 1944 legden de Duitse bezetters de loopgraven aan. Jo Frijters (87) woonde als jongen de oorlogsjaren vlakbij de loopgraven in de Zevenhuizen langs de weg naar Turnhout.

Unieke plek

De voorbije maanden is er hard gewerkt om dit stukje unieke geschiedenis weer zichtbaar te maken. “We vieren dit jaar 75 jaar leven in vrijheid”, zegt Nico Sommen, wethouder in Baarle-Nassau. “Het grensstation neemt een belangrijke plaats in in die geschiedenis en moet meer beleefbaar worden. Daarom is het zo belangrijk dat die loopgraven weer zichtbaar zijn geworden. Vijf van de uiteindelijk zes loopgraven hebben we in oorspronkelijke situatie weer uitgegraven.” Op verzoek van de Heemkundekring is één van de loopgraven niet in ere hersteld. Harry Benschop van de Heemkundekring: “Een van de loopgraven hebben we in huidige staat gelaten. Zo kunnen we zien wat de tand des tijds heeft gedaan met deze loopgraaf.” REASeuro herstelde de loopgraven laagje voor laagje, vanwege mogelijke niet gesprongen explosieven in de grond. Ze vonden twee kleine granaatscherven, een mitrailleurhouder en een blik dat gebruikt werd om uit te eten.

Ervaar zelf de loopgraven

De loopgraven liggen recht tegenover restaurant het Spoorhuis. De eerste loopgraaf kunnen bezoekers vanaf het fietspad inlopen om de loopgraven te ervaren. Aan de andere kant komt nog een trapje zodat je er ook weer uit kunt.