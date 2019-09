Optreden WC Experience en gratis friet voor alle Baarlenaren tijdens groot volksfeest voor randweg Toon Verheijen

03 september 2019

Voor de inwoners van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau is het aftellen naar het grote volksfeest van zaterdag 7 september begonnen. In totaal zullen er twintig verenigingen zich inzetten om van de dag een echt feest te maken. De randweg wordt al vanaf ’s morgens vroeg afgesloten. Het feestprogramma begint om 10u. In de tent bij de ingang van het feestterrein aan de Visweg start het feest. Er is een tentoonstelling met archeologische vondsten uit de omgeving van de randweg. De archeoloog is aanwezig voor een toelichting. Heemkundevereniging Amalia van Solms vertelt over de geschiedenis van Baarle. Ook Erfgoed Noorderkempen en de stichting Herdenking Bevrijding van Baarle bemannen een stand in de tent. Buiten is een kinderplein met overdekte springkastelen voor de kleinsten en een springkasteel voor de wat oudere kinderen. Om 12 uur is het tijd voor een officiële opening en is er friet voor alle aanwezige Baarlenaren.

Vanaf 15 uur start het drumspektakel met Cesar Zuiderwijk (drummer Golden Earring). Om 15.50 uur speelt Cesar Zuiderwijk samen met WC Experience een nummer van de Golden Earring. Van 16 tot 17 uur treedt WC Experience op. Om 18 uur gaat de randweg weer open voor het verkeer en is het feest voorbij.