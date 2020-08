Openlucht filmvoorstelling in tuin van Cultureel Centrum Baarle Toon Verheijen

19 augustus 2020

12u05 0

De vzw MOOOV en Cultuurcentrum Baarle organiseren op vrijdag 21 augustus de zomer openluchtfilm in de tuin van het cultuurcentrum. Wie zien heeft in een gratis vertoning van The Peanut Butter Falcon moet wel op voorhand reserveren. “We zijn blij dat het weer mag”, zegt Wim Vervoort van het Cultuurcentrum Baarle. “De organisatie van de film is volledig coronaproof georganiseerd. Dat betekent dat de nodige maatregelen genomen zijn in verband met de in- en uitgang, het serveren van drankjes, het plaatsen van de stoelen. Daarom moet je ook je gratis plaatsen reserveren.” Reserveren kan via info@cultuurcentrumbaarle.eu (naam, telnr en aantal plaatsen)