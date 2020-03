Ook Baarle plaatst containers aan grensovergangen Toon Verheijen

25 maart 2020

10u14 3

Na Hoogstraten is nu ook Baarle-Hertog overgegaan tot de afsluiting van enkele grensovergangen met containers. Wie vanuit het buitenland komt en niet kan aantonen dat hij of zij een noodzakelijke verplaatsing maakt, kan de Belgische grens niet meer over. De Belgische politie zal hier strikt op toezien. De burgemeester van Baarle-Hertog heeft op 23 maart drie kleine grensovergangen laten afsluiten waaronder twee zandwegen.

De situatie in Baarle zorgt overigens voor bizarre toestanden in het enclavedorp zoals bijvoorbeeld in kledingzaak Zeeman. Daar loopt de grens door. Het Belgisch gedeelte in de winkel is volledig afgesloten met linten, maar het Nederlands gedeelte is wel gewoon open.