Nog geen heropening in zicht voor CC Baarle: dan maar weer een digitale tentoonstelling Toon Verheijen

03 juni 2020

10u16 0 Baarle-Hertog Het Cultureel Centrum Baarle heeft voorlopig nog geen zicht op een heropening dus gaan ze opnieuw een digitale tentoonstelling organiseren. Deze keer komen de amateurkunsten aan de beurt. Van een heropening is voorlopig nog geen sprake.

Nog voor de coronacrisis losbarstte, wilde het CC Baarle ‘Gangmakers’ organiseren. Kunstenaars, zowel professionelen als amateurs, mochten dan de muren van het gelijkvloers gebruiken om er hun werken tentoon te stellen. Maar dat idee viel dus in het water, maar ze hebben dat origineel opgelost. CC Baarle gebruikt de website nu voor een digitale tentoonstelling.

Amateurkunsten

“Aquarelleren, boetseren of klei draaien op de schijf, digitale fotografie, acryl schilderen, tekenen, wolvilten. We hebben heel wat cursussen die we door het jaar heen altijd aanbieden”, zegt Wim Vervoort van CC Baarle. “Tijdens de Week van de Amateurkunsten zetten we traditioneel al deze mensen en hun kunstwerken in de spotlights. We organiseren telkens een verrassende tentoonstelling. Nu doen we dat dus digitaal. Elke dag rond de middag plaatsen we een kunstwerk online met daarbij wat uitleg. Alle werken worden ook gegroepeerd op onze website.”

Nog geen heropening

CC Baarle heeft voorlopig nog geen zicht op een heropening. En daar speelt ook die specifieke situatie van Baarle-Hertog weer een rol, want het CC Baarle is zowel van Baarle-Hertog als van Baarle-Nassau. “In Nederland mag het vanaf 1 juni voor 30 personen en vanaf 1 juli voor 100 personen”, zegt Wim Vervoort. “In België tot nader order niet tot eind juni. We nemen de strengste van de twee maatregelen als ze niet overeen stemmen.”

http://www.cultuurcentrumbaarle.eu