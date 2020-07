Nieuw cultureel centrum verrijst opnieuw pal op de grens: Baarle-Hertog koopt grond aan De Loswal Toon Verheijen

10 juli 2020

16u34 0 Baarle-Hertog De enclavegemeente Baarle-Hertog heeft een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van een nieuw cultuurcentrum. Dat zal opnieuw pal op de grens van België en Nederland liggen. De akte voor de aankoop van de grond werd zowel bij een Belgische als een Nederlandse notaris verleden, maar gebeurt wel alleen door Baarle-Hertog.

Baarle-Hertog/Baarle-Nassau: het zal altijd een speciaal geval blijven. Dat bleek onder meer al meermaals tijdens de coronacrisis, maar nu ook weer voor de aankoop van een grond. Op het gebied komt later een cultureel centrum. “Beide gemeenten uitten de wens dat de landgrens door het nieuw te bouwen cultuurhuis zal lopen”, zegt de burgemeester van Baarle-Hertog Frans De Bont (Forum+). “Bij de locatiekeuze is hiermee rekening gehouden.”

Het gaat om een deel van de vroegere tuin van de familie Govaerts aan het parkeerterrein De Loswal. “Het aangekochte perceel heeft een oppervlakte van net geen 5.000 vierkante meter waarvan 1.775 m² op Belgisch grondgebied ligt en 2.808 m² op Nederlands grondgebied. De gemeenteraad van Baarle-Hertog besloot unaniem om dit perceel aan te kopen en alzo deze voorkeurslocatie veilig te stellen. Omwille van de ernstige gezondheidsproblemen van de huidige eigenaar zag de gemeenteraad immers de urgentie hiervan in.”

Unieke locatie

De burgervader van Hertog is blij dat de gemeenteraad instemde met de aankoop. “Deze grondaankoop kan gewoon niet langer uitgesteld worden. We willen deze eenmalige kans niet mislopen om het nieuwe cultuurcentrum te kunnen bouwen op zo’n unieke locatie, midden in het centrum van Baarle en met de landsgrens erdoorheen.”

De verdere plannen zullen nu uitgetekend worden.