Negentien verenigingen maken van opening randweg één groot feest Toon Verheijen

26 augustus 2019

11u20 0 Baarle-Hertog Baarle-Hertog, het kleinste dorp van de Kempen, pakt samen met Baarle-Nassau uit met een gigantisch volksfeest op 7 september. Niet minder dan negentien verenigingen hebben toegezegd om de mijlpaal in de geschiedenis van de enclavegemeente te komen opluisteren. Na meer dan veertig jaar praten en plannen is de randweg rond Baarle immers een feit.

Ongeveer 40 jaar geleden al werden de eerste gesprekken opgestart voor de aanleg van een randweg rond de enclavegemeente Baarle-Hertog/Nassau. Toen vooral omdat vrachtwagens zich elke dag vastreden in de – in de gevleugelde woorden van de Nederlandse provincieafgevaardigde – ‘verrekte’ S-bocht. Tot eind vorig jaar liepen er nog juridische procedures over klachten op Belgisch grondgebied, maar uiteindelijk werd eind juli ook aan Belgische zijde de randweg opengesteld De totale randweg is 5,5 kilometer lang en loopt vanaf de Bredaseweg naar de Turnhoutseweg. Ter plaatse van de Oordeelsestraat wordt de randweg verdiept en bij het Bels Lijntje is een natuur- en landbouwviaduct aangelegd, waarvan ook fietsers gebruik van kunnen maken. Bij de Bredaseweg, Alphenseweg, Nijhoven en de Turnhoutseweg liggen rotondes. Wie over het traject van de volledige randweg rijdt, zal maar liefst acht keer de grens oversteken.

Feest

Die mijlpaal willen de twee gemeentebesturen niet zomaar laten passeren. “We gaan ter hoogte van Drukkerij Em. De Jong een grote feesttent plaatsen”, klinkt het bij de twee besturen. “Daar kan iedereen dan terecht voor een hapje en een drankje. Een deel van de randweg zal ook volledig afgesloten worden. Alle bezoekers krijgen dus de unieke gelegenheid om te voet over de randweg te wandelen. Dat zal daarna niet meer kunnen gebeuren. Maar bezoekers kunnen ook een ritje maken in oude Volkswagenbusjes, oldtimers en koetsen. En daarnaast zullen een heleboel verenigingen voor de nodige sfeer en gezelligheid zorgen.”

Drumspektakel

En er zal ook bekend volk afzakken naar het volksfeest, want niemand minder dan Cesar Zuiderwijk van Golden Earring heeft beloofd voor een heus drumspektakel te zorgen. “Daarvoor kunnen drummers zich overigens nog altijd aanmelden”, zegt Wim Vervoort van het Cultureel Centrum Baarle. “Iedereen kan zich nog aanmelden tot 4 september. Je moet dan wel op zaterdag vrij zijn tussen 14.30 en 16 uur, want dan wil Cesar Zuiderwijk uitpakken met een héél groot drumspektakel.” De deelnemende verenigingen zijn Heemkundekring Amalia van Solms, dansclub Baarle, scootmobielclub Baarle, Boa Sorta, KVV Dosko Baarle, Enclavekoor, Enclaveruiters, Enclave Theater, The Ferrymen, Golden Girls, Historische Machineclub Club Kempen, Erfgoed Noorderkempen, Okra Dans, oldtimervereniging, Omroep Baarle, harmonie Sint Remi, muziekvereniging Ulicoten, parochiekoor Ulicoten en de ZLTO.

De festiviteiten starten om 10 uur en duren tot 17 uur. Om veilig de laatste voorbereidingen te treffen, wordt de randweg die dag al om 6 uur afgesloten. Na het feest gaat de weg om 18 uur weer open voor het verkeer.