Nederlandse vrouw knalt met auto tegen gevel Toon Verheijen

13 februari 2020

18u51 0 Baarle-Hertog Een Nederlandse autobestuurster is donderdag in de late namiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Oordeelsestraat in Baarle-Hertog.

Om een onduidelijke reden was de vrouw de controle over het stuur van haar wagen verloren en belandde ze tegen de hoek van een woning. De schade aan het huis bleef beperkt. De vrouw is met een ziekenwagen overgebracht naar het ziekenhuis. De straat werd wel even afgezet omdat er even sprake was dat de vrouw met de traumahelikopter moest vervoerd worden, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval te zijn.