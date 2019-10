Natuurpunt in beroep tegen toekenning omgevingsvergunning voor ‘megastal’

Baarle-Hertog

Natuurpunt stapt in navolging van het gemeentebestuur van Baarle-Hertog naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen in het dossier van de grote stal voor mestkalveren die mogelijk in de vallei van de Mark komt. Onlangs verleende toenmalig minister van onder meer Omgeving Koen Van Den Heuvel (CD&V) daarvoor een omgevingsvergunning.