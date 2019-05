N-VA de grootste in Baarle-Hertog voor Vlaams Parlement. Pvda haalt ook 5 procent Toon Verheijen

26 mei 2019

21u15 0

N-VA heeft voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement het laken naar zich toegetrokken in Baarle-Hertog. De partij behaalde 30,4 procent van de stemmen gevolgd door CD&V met 22,1 procent. Vlaams Belang, dat overal in Vlaanderen monsterscores neerzet, haalt 16,1 procent. Open Vld haalt 12,4 procent en Groen 9,1. PvdA haalt 5 procent en sp.a sluit de rij met 3,3 procent van de stemmen. Daarnaast zijn er nog een handvol partijen als DierAnimal en Piratenpartij die vier stemmen wisten te verzamelen. De populairste politicus was Bart De Wever met 174 voorkeursstemmen.