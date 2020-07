Minister Zuhal Demir brengt werkbezoek aan ruilverkaveling in Zondereigen: “Natuurgebied dat hier ontstaan is heeft enorm veel potentieel” Wouter Demuynck

22 juli 2020

20u08 0 Baarle-Hertog Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) bracht woensdag een bezoek aan het natuurgebied Vallei van ‘t Merkske, in het kader van het ruilverkavelingsproject Zondereigen (Baarle-Hertog). Dat project werpt stilaan zijn vruchten af, want mede dankzij de ruilverkaveling is er een aaneengesloten natuurgebied van 1.000 hectare groot ontstaan.

De uitvoering van de ruilverkaveling Zondereigen ging in 2002 van start. Daarbij werd een landschap met ruimte voor toekomstgerichte landbouw, meer kwaliteitsvolle natuur en een betere waterhuishouding vooropgesteld. Dankzij de grondruil ontstond er een aaneengesloten en grensoverschrijdend natuurgebied van zo'n 1.000 hectare dat zich uitstrekt van Wortel-Kolonie (Hoogstraten) in het westen tot Weelde-Statie (Ravels) in het oosten.

Zeldzame plantensoorten

Naast grondruil werden er ook natuurherstelwerken uitgevoerd in de vallei van ‘t Merkske en Markske, het Moer, aan het Bootjesven en het Strikkeven, waarbij onder meer grachten werden gedempt en poelen werden gegraven. De aanleg van enkele rietmoerassen, plasbermen en oeverzones kwam de waterkwaliteit dan weer ten goede.

“De eerste resultaten van de inrichtingswerken komen veel sneller dan verwacht. De voormalige landbouwgronden herbergen nu zeldzame plantensoorten met klinkende namen als oeverkruid, knolsteenbreek of moeraswolfsklauw. Ook de dieren volgen met de boomkikker en kamsalamander op kop en de zeldzame geoorde fuut vindt er eveneens zijn broedplaats”, zegt Bart Hoeymans, de boswachter van het Agentschap Natuur en Bos.

Recreatieve ontsluiting

Jan Vervoort, algemeen directeur van Baarle-Hertog, begeleidde het project voor de gemeente. “We wilden een zo gunstig mogelijke oplossing voor onze landbouwers bereiken met dit project. Zij hebben nu ruilgronden gekregen die maximaal rond hun bedrijfszetel liggen en die landbouwers een grote rechtszekerheid bieden. Ook de bezoekers kunnen het gebied wel smaken - recreanten vinden vlot hun weg door het gebied dankzij de aangelegde wandel- en fietspaden. Een recreatieve ontsluiting van dit gebied kan alleen maar bijdragen tot de leefbaarheid van het kleine dorp Zondereigen.”

Strijd tegen droogte en wateroverlast

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zakte woensdag af naar het natuurgebied om het resultaat met eigen ogen te aanschouwen. “Vlaanderen telt heel wat mooie natuurgebieden. Sommige zijn van oudsher aanwezig, in andere gebieden hebben we zelf de pen in de hand gehad. De vallei van het Merkske, die door het ruilverkavelingsgebied Zondereigen slingert, is zo’n voorbeeld”, klinkt het.

“Dankzij verschillende ingrepen heeft deze vallei alle troeven om uit te groeien tot een gebied met uitzonderlijke natuurwaarden. Het natuurgebied dat hier is ontstaan heeft enorm veel potentieel en draagt ook bij in de strijd tegen droogte en wateroverlast. Deze ruilverkaveling is een voorbeeld van een hedendaags ruilverkavelingsproject dat gezorgd heeft voor een veerkrachtig landschap, waardevolle natuur en toekomstgerichte landbouw.”